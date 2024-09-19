После взятия Украинска ВС РФ развивают наступление между населенными пункта Цукурино и Селидово

Российские военные продолжают успешные наступательные действия на Покровском направлении в ДНР. После перехода под контроль ВС РФ города Украинска и шахты «Украина» армия РФ продвинулась вглубь контролируемой противником территории между населенными пунктами Цукурино и Селидово.
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