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Несекретные материалы

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После взятия Украинска ВС РФ развивают наступление между населенными пункта Цукурино и Селидово

После взятия Украинска ВС РФ развивают наступление между населенными пункта Цукурино и Селидово

Российские военные продолжают успешные наступательные действия на Покровском направлении в ДНР. После перехода под контроль ВС РФ города Украинска и шахты «Украина» армия РФ продвинулась вглубь контролируемой противником территории между населенными пунктами Цукурино и Селидово.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
ХРАНИ ГОСПОДЬ НАШИХ РЕБЯТ!!!!
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