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Медведев: в ЕС планируют более жесткий закон об иноагентах, чем в США

Медведев: в ЕС планируют более жесткий закон об иноагентах, чем в США

Как написал в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в Евросоюзе планируют принять свою версию закона об иноагентах, которая даже куда жестче, чем в США, где он действует с 1938 года и серьезно ограничивает работу широкого круга юридических и физических лиц.

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