От Курта Кобейна до Эми Уайнхаус: знаменитые хиты, которые на самом деле кавер-версии

«Сноб» восстанавливает историческую справедливость и вспоминает знаменитые кавер-версии, которые все по привычке принимают за оригиналы — от Курта Кобейна и Джеймса Блейка до Уитни Хьюстон и Эми Уайнхаус.
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