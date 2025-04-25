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От Курта Кобейна до Эми Уайнхаус: знаменитые хиты, которые на самом деле кавер-версии

От Курта Кобейна до Эми Уайнхаус: знаменитые хиты, которые на самом деле кавер-версии

«Сноб» восстанавливает историческую справедливость и вспоминает знаменитые кавер-версии, которые все по привычке принимают за оригиналы — от Курта Кобейна и Джеймса Блейка до Уитни Хьюстон и Эми Уайнхаус.

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