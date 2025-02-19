В Санкт-Петербурге откроют центр для пациентов с болезнью Паркинсона

Он появится на базе поликлиники № 81 В Санкт-Петербурге откроют Городской центр нейродегенеративных заболеваний и ботулинотерапии, где будут помогать в том числе пациентам с болезнью Паркинсона и другими когнитивными расстройствами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии