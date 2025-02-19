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Петербургский дневник

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В Санкт-Петербурге откроют центр для пациентов с болезнью Паркинсона

В Санкт-Петербурге откроют центр для пациентов с болезнью Паркинсона

Он появится на базе поликлиники № 81 В Санкт-Петербурге откроют Городской центр нейродегенеративных заболеваний и ботулинотерапии, где будут помогать в том числе пациентам с болезнью Паркинсона и другими когнитивными расстройствами.

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