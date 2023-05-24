Пригожин озвучил потери среди бывших зеков при штурме Бахмута 

Во время штурма Артёмовска погибло больше бойцов, чем советских солдат за всю войну в Афганистане. Об этом заявил глава ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин в интервью экс-спикеру МИД ДНР Константину Долгову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».