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Пригожин озвучил потери среди бывших зеков при штурме Бахмута 

Пригожин озвучил потери среди бывших зеков при штурме Бахмута 

Во время штурма Артёмовска погибло больше бойцов, чем советских солдат за всю войну в Афганистане. Об этом заявил глава ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин в интервью экс-спикеру МИД ДНР Константину Долгову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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