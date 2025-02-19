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Закон, порядок, государство

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В Тюменской области участковые уполномоченные спасли пятерых человек из горящего дома

В Тюменской области участковые уполномоченные спасли пятерых человек из горящего дома

Участковый уполномоченный МО МВД России «Ялуторовский» Александр Аборнев, в утреннее время проезжая по своему административному участку, обратил внимание на клубы дыма рядом с одним из домов на улице Свободы.

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