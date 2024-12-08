Названы способы продления времени работы смартфона без подзарядки

Наиболее эффективным способом в случае необходимости сэкономить заряд является использование режима энергосбережения, доступного на большинстве современных смартфонов, рассказал в беседе с RT старший научный сотрудник лаборатории физики нейроморфных вычислительных систем РТУ МИРЭА Арсений Буряков.
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