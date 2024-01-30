Более 70 человек без водительских удостоверений остановили за три дня на дорогах Приморья

В Приморье в ходе прошедших рейдов за три дня сотрудники Госавтоинспекции выявили 77 нетрезвых водителей и 71 человек, ранее не проходивших обучение на право управления транспортным средством, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.