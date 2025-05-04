Назначенный глава МВД Германии скептически отнесся к запрету партии АдГ

Назначенный федеральный министр внутренних дел Германии Александр Добриндт выразил скептическое отношение к запрету партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), 4 мая передает телерадиокомпания Norddeutscher Rundfunk (NDR).
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