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Регионы России

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«Парус электро» стал партнёром конференции АСПЭ «Энергия для потребителей»

«Парус электро» стал партнёром конференции АСПЭ «Энергия для потребителей»

Компания «Парус электро» стала партнёром IV ежегодной конференции Ассоциации «Сообщество потребителей энергии» «Энергия для потребителей: вызовы, ресурсы, стратегии», которая состоится 9 сентября 2026 года в московском Кибердоме.

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