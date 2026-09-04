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Антифашист

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Нарышкин назвал европейское общество слишком изнеженным для большой войны

Нарышкин назвал европейское общество слишком изнеженным для большой войны

Европейские страны, невзирая на растущую военную риторику, объективно не готовы к полномасштабному военному конфликту на восточном фланге.

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