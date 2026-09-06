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Наследство на квартиру в 2026 году: почему свидетельство нотариуса — это только начало пути

Наследство на квартиру в 2026 году: почему свидетельство нотариуса — это только начало пути

Оформление наследства на недвижимость многие воспринимают как финишную прямую: сходил к нотариусу, получил заветное свидетельство — и всё, можно выдохнуть.

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