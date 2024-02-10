В Малайзии принимают меры, чтобы привлечь российских туристов

Малайзия рада и ожидает российских туристов, заявил посол России в Малайзии Наиль Латыпов. Он отметил, что Малайзия предлагает современную экономику с мегаполисами и природой, а безвизовый режим до 30 дней для россиян действует уже несколько лет, пишет РИА Новости.
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