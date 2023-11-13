Бочкарев: новый электробусный парк «Салтыковка» достроили на востоке Москвы

Строительство электробусного парка «Салтыковка» завершилось в Новокосине. Его планируют открыть до конца 2023 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
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