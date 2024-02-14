Близнецы 2024: Ветры перемен для мужчин знака

Приветствую тебя, путешественник зодиакальных просторов! Вот и наступил 2024 год, а значит, пришло время разузнать, что звезды приготовили для мужчин, рожденных под бодрым и переменчивым знаком Близнецов.
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