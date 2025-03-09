Штурм Суджи. Российская армия на грани крупной победы Ирина Валькова8 марта 2025 года российские войска предприняли решительный штурм города Суджа, расположенного в Курской области.
Штурм Суджи. Российская армия на грани крупной победы
Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Спасибо за статью. Прочитала вчера в новостях, что началось самое крупномасштабное наступление на хохлов в Курской области, и очень переживала, как всё прошло, хотелось узнать результаты. И вот, наконец, нашла рассказ о том, что там произошло, спасибо. Молюсь каждый день о победе наших войск, прошу бога и обстоятельства ускорить её, и каждые хорошие новости для меня, как бальзам на сердце. Спасибо нашим славным ребятам, воюющим на фронте, и защищающим нас от фашистов! 🙏🙏🙏
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19 час.
Геннадий Бережнов
Воины России - и нет сегодня такой силы способной противостоять! Так было и в 1945 году, когда США пытались атаковать, но огребли по полной и поняли, что это не их противник! Ура, Ура, Ура !!!
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19 час.
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