Штурм Суджи. Российская армия на грани крупной победы

ТГ

Татьяна Гусева

Спасибо за статью. Прочитала вчера в новостях, что началось самое крупномасштабное наступление на хохлов в Курской области, и очень переживала, как всё прошло, хотелось узнать результаты. И вот, наконец, нашла рассказ о том, что там произошло, спасибо. Молюсь каждый день о победе наших войск, прошу бога и обстоятельства ускорить её, и каждые хорошие новости для меня, как бальзам на сердце. Спасибо нашим славным ребятам, воюющим на фронте, и защищающим нас от фашистов! 🙏🙏🙏