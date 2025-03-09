НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

401 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • чак
    Чурки понимают только силу. Кнут-кнут- и маленький пряник.Россия безвозмезд...
  • Eduard
    Им дешего-дорого? Нам их автомрбили тоже тогда ее нужны,их все делают!Газ из России нуж...
  • Eduard
    России надо отказываться от товара из Европы,это тоже им экономически больно!Газ из России нуж...

Штурм Суджи. Российская армия на грани крупной победы

Штурм Суджи. Российская армия на грани крупной победы

Штурм Суджи. Российская армия на грани крупной победы Ирина Валькова8 марта 2025 года российские войска предприняли решительный штурм города Суджа, расположенного в Курской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТГ
Татьяна Гусева
Спасибо за статью. Прочитала вчера в новостях, что началось самое крупномасштабное наступление на хохлов в Курской области, и очень переживала, как всё прошло, хотелось узнать результаты. И вот, наконец, нашла рассказ о том, что там произошло, спасибо. Молюсь каждый день о победе наших войск, прошу бога и обстоятельства ускорить её, и каждые хорошие новости для меня, как бальзам на сердце. Спасибо нашим славным ребятам, воюющим на фронте, и защищающим нас от фашистов! 🙏🙏🙏
Ответить
19 час.
Геннадий Бережнов
Воины России - и нет сегодня такой силы способной противостоять! Так было и в 1945 году, когда США пытались атаковать, но огребли по полной и поняли, что это не их противник! Ура, Ура, Ура !!!
Ответить
19 час.
наверх