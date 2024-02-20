Ученые нашли лягушку, на которой растет гриб

Этот гриб обычно встречается на гниющей древесине Зоологи в джунглях Индии впервые обнаружили живую лягушку, на которой растет гриб, сообщает РИА Новости со ссылкой на научный журнал Reptiles & Amphibians.
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