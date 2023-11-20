Очередной профессиональный праздник отметят российские бухгалтеры 21 ноября в 2023 году Марина ОнегинаВ России официально не установлен профессиональный праздник для бухгалтеров, несмотря на то, что государство рассматривало возможность его создания.
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