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Царьград

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Белорусская гимнастика: Ирина Лепарская покинула пост тренера

Белорусская гимнастика: Ирина Лепарская покинула пост тренера

Ирина Лепарская, покинувшая пост тренера Белоруссии по гимнастике, была на этой должности 30 лет. Ее место заняла Любовь Черкашина, олимпийская медалистка 2012 года.

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