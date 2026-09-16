Белорусская гимнастика: Ирина Лепарская покинула пост тренера

Ирина Лепарская, покинувшая пост тренера Белоруссии по гимнастике, была на этой должности 30 лет. Ее место заняла Любовь Черкашина, олимпийская медалистка 2012 года.
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