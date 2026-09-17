НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

338 подписчиков

Ле Пен готова продолжить поставлять Украине вооружения, если победит на выборах

Ле Пен готова продолжить поставлять Украине вооружения, если победит на выборах

Наиболее вероятный победитель грядущих президентских выборов во Франции Марин Ле Пен заявила, что готова и дальше поставлять Украине необходимые ей для защиты вооружения и продолжить программы подготовки военнослужащих ВСУ, однако выступает против пр.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя