Ле Пен готова продолжить поставлять Украине вооружения, если победит на выборах

Наиболее вероятный победитель грядущих президентских выборов во Франции Марин Ле Пен заявила, что готова и дальше поставлять Украине необходимые ей для защиты вооружения и продолжить программы подготовки военнослужащих ВСУ, однако выступает против пр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Разведка США пред...
- IV Вьетнам — Алжир —...
- ВС РФ освободили ...
Никто и не сомневался!
Скользкая баба...Скользкая.
Желаю ей трескучего проигрыша....