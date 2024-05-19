Выход известных автомобильных брендов на рынок велосипедов — не новость. В последние годы появились велосипеды, созданные в сотрудничестве с такими автомобильными брендами, как Aston Martin, Lamborghini и Porsche.
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