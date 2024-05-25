Врач назвала указывающие на заболевания щитовидной железы симптомы

Во Всемирный день щитовидной железы, 25 мая, врач-эндокринолог АО «Медицина» (Клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталия Тананакина рассказала «Известиям», какие симптомы могут указывать на заболевания этого органа.
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