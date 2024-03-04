В Думе предложили платить пенсию в два прожиточных минимума за стаж от 30 лет

Известия/Александр Казаков Группа депутатов от ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким разработала законопроект, по которому предлагается выплачивать пенсию в размере двух прожиточных минимумов при наличии у человека стажа от 30 лет, сообщили в ТАСС со ссылкой на разработанный законопроект.