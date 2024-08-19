Прозвучало заявление Зеленского о вторжении в русское приграничье: В чём цель Киева?

Владимир Зеленский сделал заявление о вторжении в Курскую область. Он сказал, в чём цель Киева.Владимир Зеленский сообщил, что цель наступления украинских сил в Курской области заключается в создании так называемой "буферной зоны".
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