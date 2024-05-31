«Фонтанка»: петербургский велоактивист Мойжес арестован по делу о госизмене

Активист петербургского велодвижения Герман Мойжес стал фигурантом дела о госизмене.По информации издания «Фонтанка», на днях исполнительного директора ассоциации «Пошли-поехали» Мойжеса задержали в Санкт-Петербурге.
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