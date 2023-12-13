Новый прекрасный вид остатка сверхновой звезды Кассиопея A, полученный Джеймсом Уэббом

Кассиопея А – одна из наиболее изученных остатков сверхновой. На протяжении многих лет различные телескопы на земле и в космосе наблюдали и фотографировали ее в различных диапазонах волн, чтобы помочь ученым рассказать ее историю.
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