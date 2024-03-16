Русские заходят в Эритрею. Плацдарм РФ в Баб-эль- Мандебском проливе берёт под прицел 5 и 6 флот ВМС США.

Александр Симаков

Ни чё они не знают. Просто какая фотка подвернулась, ту и втиснули в коллаж. Эта фотография сможет развеять Ваши сомнения и восстановит справедливость по отношению к Суровикину? P.S. Если Вы обратили внимание, "они" не только ничего не знают, но ещё и не умеют! На фото Суровикина в коллаже золотая Звезда Героя Героя России справа!