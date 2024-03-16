ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Менее года назад, автор канала "Объясняю на пальцах", написал совершенно правильную статью об Эритрее "Зачем Россия заводит дружбу с беднейшей африканской страной Эритреей".
Русские заходят в Эритрею. Плацдарм РФ в Баб-эль- Мандебском проливе берёт под прицел 5 и 6 флот ВМС США.
Комментарии
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Александр Симаков
Ни чё они не знают. Просто какая фотка подвернулась, ту и втиснули в коллаж. Эта фотография сможет развеять Ваши сомнения и восстановит справедливость по отношению к Суровикину? P.S. Если Вы обратили внимание, "они" не только ничего не знают, но ещё и не умеют! На фото Суровикина в коллаже золотая Звезда Героя Героя России справа!
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1 д.
МИХАИЛ КУРЗЕНКОВ
Я сам служил в Эфиопии в 85-86г.г. Тогда Эритрея ещё не отделилась от Эфиопии,у нас были морские базы там в Асэбе и Асмаре.Их и сейчас,наверное,можно восстановить.Там базировались наши подводные лодки и ВМФ.
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20 час.
Гарий Щерба
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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17 час.
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