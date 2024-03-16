Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • Вадим Кузнецов
    Я всерьез опасаюсь, что здесь возникло некое недоразумение. Я не прокламирую ни абстрактных, ни конкретных "истин" се...Мы - с тобой, нам...
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    Какой-то ТУПОГОЛОВЫЙ ПИСЮН пишет о том, о чем не понимает. РЕМЕНЬ во всю ЗАДНИЦУ, чтоб МОЗГИ от туда в голову может п...Вперёд, Россия!
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Русские заходят в Эритрею. Плацдарм РФ в Баб-эль- Мандебском проливе берёт под прицел 5 и 6 флот ВМС США.

Русские заходят в Эритрею. Плацдарм РФ в Баб-эль- Мандебском проливе берёт под прицел 5 и 6 флот ВМС США.

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  Менее года назад, автор канала "Объясняю на пальцах", написал совершенно правильную статью об Эритрее "Зачем Россия заводит дружбу с беднейшей африканской страной Эритреей".

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Комментарии
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Александр Симаков
Ни чё они не знают. Просто какая фотка подвернулась, ту и втиснули в коллаж.  Эта фотография сможет развеять Ваши сомнения и восстановит справедливость по отношению к Суровикину? P.S. Если Вы обратили внимание, &quot;они&quot; не только ничего не знают, но ещё и не умеют!  На фото Суровикина в коллаже золотая Звезда Героя Героя России справа!
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1 д.
МИХАИЛ КУРЗЕНКОВ
Я сам служил в Эфиопии в 85-86г.г.  Тогда Эритрея ещё не отделилась от Эфиопии,у нас были  морские базы там в Асэбе и Асмаре.Их и сейчас,наверное,можно восстановить.Там базировались наши подводные лодки и ВМФ.
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20 час.
Гарий Щерба
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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17 час.

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