Российский футболист поделился информацией о давлении на игрока в хорватской "Риеке"

Защитник хорватской "Риеки" Михаил Меркулов поделился информацией о том, оказывается ли давление на российского футболиста со стороны руководства или болельщиков клуба из Хорватии, а также рассказал, планирует ли игрок переход в другой клуб.
Защитник хорватской "Риеки" Михаил Меркулов поделился информацией о том, оказывается ли давление на российского футболиста со стороны руководства или болельщиков клуба из Хорватии, а также рассказал, планирует ли игрок переход в другой клуб.
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