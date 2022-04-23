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Российский футболист поделился информацией о давлении на игрока в хорватской "Риеке"

Российский футболист поделился информацией о давлении на игрока в хорватской "Риеке"

Защитник хорватской "Риеки" Михаил Меркулов поделился информацией о том, оказывается ли давление на российского футболиста со стороны руководства или болельщиков клуба из Хорватии, а также рассказал, планирует ли игрок переход в другой клуб.

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