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Газета.ру

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Россиянка не смогла улететь из Стамбула в Италию, несмотря на действующую визу

Россиянка не смогла улететь из Стамбула в Италию, несмотря на действующую визу

Российскую туристку не допустили на рейс Turkish Airlines из Стамбула в Неаполь, несмотря на действующую шенгенскую визу, сообщает портал TourDom.

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