С Днем Крещения Руси!

Дорогие жители Астраханской области! Поздравляю вас с Днём Крещения Руси! На протяжении тысячелетий этот праздник обращает нас к истокам исконных традиций России, идеалам любви и милосердия, вдохновляет на добрые дела.
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