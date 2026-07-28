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Пункт-А

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С Днем Крещения Руси!

С Днем Крещения Руси!

Дорогие жители Астраханской области! Поздравляю вас с Днём Крещения Руси! На протяжении тысячелетий этот праздник обращает нас к истокам исконных традиций России, идеалам любви и милосердия, вдохновляет на добрые дела.

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