10 дней до Нового года. Как дожить до праздника и не сойти с ума?

В конце года у многих случается коллапс. Рассказываем, как его пережить Для многих подготовка к Новому году и Рождеству – не радость и предвкушение праздника, а испытание, отягощенное нехваткой времени и горой обязательств.
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