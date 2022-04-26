Происшествия

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В поселке Ванино в суд направлено уголовное дело о покушении на сбыт синтетических наркотиков в особо крупном размере

В поселке Ванино в суд направлено уголовное дело о покушении на сбыт синтетических наркотиков в особо крупном размере

Следственным отделом ОМВД России по Ванинскому району окончено расследование уголовного дела о покушении на сбыт синтетических наркотиков в особо крупном размере, возбужденного в отношении двоих местных жителей 26 и 24 лет.

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