Politico: Госдеп и Пентагон разошлись во мнениях по поставкам оружия для ВСУ

Американские ведомства разошлись во мнениях относительно военной помощи Украине. Если Госдеп готов поставить новые вооружения, то Пентагон сначала взвешивает риски и анализирует запасы, ведь ответственность ляжет на него, сообщили источники Politico.
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