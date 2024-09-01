Сырский разрешил сдать Донбасс: в рядах ВСУ нашли объяснение стремительному отступлению на покровском направлении

МОСКВА, 1 сентября, ФедералПресс. Со 2 сентября в райцентре Покровск, который пока находится под контролем Украины, перестанут работать отделения банков и службы, предоставляющие услуги населению, из-за опасной обстановки.
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