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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Канчельскис про 0+0 Соболева в РПЛ: «Футбольный бог есть, и он наказывает. Я верю в карму, бумеранг возвращается»

Нападающий «Зенита» не отличился результативными действиями в 15 матчах за петербуржский клуб в рамках Мир РПЛ.

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