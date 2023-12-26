Задержанный за убийство актер из «Слова пацана» Базанов оказался рецидивистом

Актер Сергей Базанов, известный по эпизодической роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», имеет в своем прошлом серьезные проблемы с законом, связанные с хранением оружия, кражами и насилием в отношении сотрудников правоохранительных органов.