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Тайная доктрина

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Армения, смена врага. Куда ведет Армению Никол Пашинян

Армения, смена врага. Куда ведет Армению Никол Пашинян

Армения, смена врага. Куда ведет Армению Никол Пашинян При взгляде на то, как правительство Армении постепенно, но с завидным упорством ведет страну к выходу из ОДКБ, а значит – и к разрыву многовековых дружественных отношений с Россией, становится немного грустно за народ.

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Комментарии
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Байгерей Далгатов
Дашнак цютюн,  то есть николь(кидмань) и их партия)  - вечные предатели и собственных интересов и интересов союзников. Вообще всех армян живущих на территории России отправит  в великий город Ереван, и все тогда само образуется. они объяснять николь (кидмань) что по чем.
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