Армения, смена врага. Куда ведет Армению Никол Пашинян При взгляде на то, как правительство Армении постепенно, но с завидным упорством ведет страну к выходу из ОДКБ, а значит – и к разрыву многовековых дружественных отношений с Россией, становится немного грустно за народ.
Армения, смена врага. Куда ведет Армению Никол Пашинян
Комментарии
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Байгерей Далгатов
Дашнак цютюн, то есть николь(кидмань) и их партия) - вечные предатели и собственных интересов и интересов союзников. Вообще всех армян живущих на территории России отправит в великий город Ереван, и все тогда само образуется. они объяснять николь (кидмань) что по чем.
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