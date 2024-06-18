Байгерей Далгатов

Дашнак цютюн, то есть николь(кидмань) и их партия) - вечные предатели и собственных интересов и интересов союзников. Вообще всех армян живущих на территории России отправит в великий город Ереван, и все тогда само образуется. они объяснять николь (кидмань) что по чем.