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За минувшие сутки ВСУ обстреляли девять населённых пунктов Херсонщины

За минувшие сутки ВСУ обстреляли девять населённых пунктов Херсонщины

Наиболее мощный обстрел пришёлся по Крынкам, около которых идёт ожесточённый бой.Власти Херсонской области сообщают, что за минувшие сутки ВСУ нанесли 70 артиллерийских ударов по освобождённой русской армией части региона.

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