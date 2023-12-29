За минувшие сутки ВСУ обстреляли девять населённых пунктов Херсонщины

Наиболее мощный обстрел пришёлся по Крынкам, около которых идёт ожесточённый бой.Власти Херсонской области сообщают, что за минувшие сутки ВСУ нанесли 70 артиллерийских ударов по освобождённой русской армией части региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии