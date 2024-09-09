Детей отдали в приют: муж с женой промышляли кражами сыра в Новосибирске

«Украденный сыр потянул на общую сумму 3 140 рублей. Мужчина работал не один – изображая с супругой и двумя малолетними детьми добропорядочную семью, жулики не в первый раз наведывались в магазин и совершали кражи», — говорит представитель АБ «Гвардия» Наталья Федорова.