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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Эвертон» купил Нергора у «Арсенала» за 7 млн фунтов. Контракт – до 2028 года

Кристиан Нергор перешел из « Арсенала » в « Эвертон ». Клуб из Ливерпуля объявил о трансфере 32-летнего полузащитника.

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