Титов назвал главную проблему экономики РФ

Главной проблемой в российской экономике является несоответствие между необходимым для нее уровнем и структурой малых и средних предприятий, заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.
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