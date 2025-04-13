Физическая активность — мощный «антидепрессант»: универсальные практические советы

Связь между телом и психикой глубже, чем кажется. Физическая активность — это не только способ укрепить мышцы, но и мощный «антидепрессант», который помогает справляться с нерешительностью, страхами и сомнениями.
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