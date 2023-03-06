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Фрида Карлссон рассталась с Вильямом Поромаа

Фрида Карлссон рассталась с Вильямом Поромаа. Об этом она рассказала порталу Expressen.  «Отношения закончились, но мы по-прежнему очень хорошие друзья», – заявила шведская лыжница.

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