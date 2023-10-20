Росфинмониторинг назвал незаконным исключение из объединения финразведок

Группа подразделений финансовой разведки «Эгмонт» приостановила членство в ней Росфинмониторинга. В финразведке РФ в пятницу, 20 октября, назвали это решение политизированным и не имеющем законных оснований.
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