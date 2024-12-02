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«Гавр» запретил посещение стадиона 6-летнему болельщику

«Гавр» запретил посещение стадиона 6-летнему болельщику

«Гавр» наложил запрет на посещение стадиона 6-летнему болельщику, который нарушил правила поведения зрителей во время матча.

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