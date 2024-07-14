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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коди Уильямс набрал 21 очко и 4 передачи, «Юта» одолела «Даллас» в Летней лиге НБА

Коди Уильямс набрал 21 очко и 4 передачи, «Юта» одолела «Даллас» в Летней лиге НБА

Форвард «Джаз» Коди Уильямс набрал 21 очко, 3 подбора и 4 передачи при 2 потерях. За 31 минуту 10-й номер драфта-2024 реализовал 9 из 15 с игры, включая 3 из 6 с дальней дистанции.

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