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Житель Гуево рассказал о похоронах родителей под обстрелами ВСУ

Житель Гуево рассказал о похоронах родителей под обстрелами ВСУ

ТАСС: Житель курского села Гуево Михаил сам хоронил родителей под обстрелами ВСУ Житель села Гуево Суджанского района Курской области Михаил рассказал, что он сам хоронил родителей под обстрелами во время оккупации населенного пункта Вооруженными силами Украины (ВСУ).

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