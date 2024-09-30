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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Райффайзенбанк сократил средства на корсчетах на рекордные для себя 421 млрд рублей

Райффайзенбанк в августе сократил средства на корсчетах в 2,7 раза, до 242,3 млрд рублей. Со 2 сентября банк прекратил отправлять валютные переводы из России, поэтому держать на корсчете большие остатки теперь нет необходимости, считает часть экспертов.

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