Сенатор Карасин: неутомимый Боррель, похоже, претендует на место Залужного

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин предположил, что "неутомимый Жозеп Боррель", вероятно, претендует на место главкома ВСУ Валерия Залужного, поскольку находится в авангарде противников любого диалога о примирении Москвы и Киева.