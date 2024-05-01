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Кроос о лучшем игроке мира: «Неделю назад называли Беллингема, а сегодня – Винисиуса. Это означает, что у «Реала» много очень хороших игроков»

Полузащитник «Реала» ответил на вопрос о том, является ли бразильский вингер мадридцев лучшим игроком мира.

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